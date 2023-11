Calcio: Cagliari, ripresa degli allenamenti con Makoumbou

Makoumbou è il primo rossoblù a rientrare alla base dopo gli impegni con la Nazionale. Oggi ad Assemini ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Monza.

Difficile, quasi impossibile, il recupero di Nandez: il centrocampista uruguaiano si è allenato a parte. Ritorno in campo previsto per il match di Roma contro la Lazio, il 2 dicembre. Personalizzato pure per Di Pardo, Capradossi e Oristanio.

Dei tre l'ex Inter è l'unico che ha qualche chance di rientrare tra i convocati per la gara con il Monza. Oristanio aveva lasciato il raduno dell'Under 21 per un affaticamento.

La seduta di questo pomeriggio è iniziata con lavori di attivazione, a seguire possesso palla e partita a tema. In chiusura sessione di lavoro aerobico. Domani nuovo allenamento in programma al mattino. Ora Ranieri aspetta gli altri nazionali. L'ultimo sarà Lapadula in campo a Lima domani per Perù-Venezuela, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Tra domani e giovedì sarà a Cagliari Luvumbo, dopo la sfida tra il suo Angola e le Mauritius. Idem per Shomurodov dopo Uzbekistan-Iran. Viaggio più corto per Hatzidiakos: arriverà da Atene dopo Grecia-Francia, qualificazione Europei 2024.

Wieteska a Cagliari domani al termine di Polonia-Lettonia a Varsavia. Arriverà da Cork, Irlanda, invece Prati. A disposizione da domani anche Obert: ieri ha salutato i compagni dell'Under 21 dopo Slovacchia-Croazia.



