Auto contro muro di una casa a Cagliari, feriti tre giovani

Un'auto con a bordo tre giovani di 19 e 20 anni si è schianta contro lo spigolo di una abitazione all'alba di oggi a Cagliari. I tre ragazzi sono rimasti feriti: due sono stati trasportati in ospedale con assegnato un codice rosso, il terzo è meno grave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5. L'utilitaria con a bordo i tre giovani stava percorrendo via del Canneto quando, per cause non ancora accertate, il conducente ha perso il controllo finendo contro lo spigolo del muro di una abitazione.

Sul posto, chiamati dagli altri automobilisti in transito, sono subito intervenuti i medici del 118, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Uno dei feriti più gravi è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità, gli altri due al Policlinico di Monserrato, uno in codice rosso e l'altro i codice giallo.

Gli agenti della municipale stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: tra le possibili cause l'alta velocità, ma saranno eseguiti anche degli accertamenti sulle condizioni psicofisiche del conducente.



