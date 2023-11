Scomparsa e uccisa, pm chiede archiviazione per ex compagno

Colpo di scena nell'inchiesta sulla scomparsa e l'omicidio di Marina Castangia, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, sparita nel nulla nel maggio del 2021 e di cui ancora non si hanno notizie. La procura di Oristano ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Antonio Demelas, l'ex compagno della donna di 71 anni, unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e attualmente in carcere per abusi sessuali su una minorenne.

Secondo gli inquirenti non ci sarebbero prove sufficienti a suo carico per sostenere in tribunale l'accusa che sia lui il responsabile del delitto. Il mancato ritrovamento del corpo ma anche le infruttuose perquisizioni nell'abitazione in cui viveva la coppia e in altre pertinenze dell'indagato, hanno convinto la procura a pronunciarsi per l'archivizione. Spetta ora al giudice l'ultima parola.

La parrucchiera era sparita i primi giorni di maggio di due anni fa. A denunciarne la scomparsa erano stati il figlio e i fratelli, che si erano rivolti ai carabinieri dicendo che non avevano sue notizie da febbraio. I militari avviarono subito le indagini e interrogarono Demelas.

L'uomo dichiarò che aveva visto per l'ultima volta la donna ai primi di maggio: era tornata nella looro casa per prendere dei vestiti. Ma la versione non combaciava con quella dei familiari. Nell'abitazione, al cui interno erano intanto stati eseguiti dei lavori, anche i Ris effettuarono accertamenti in cerca di prove, senza però trovare elementi sufficienti. Si occupò del caso della scomparsa di Marina anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?.



