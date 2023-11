Salta l'incontro Todde-Soru, distanze tra i due si allargano

La candidata alle regionali in Sardegna per la coalizione a guida Pd-M5s,Alessandra Todde, non si è presentata alla conferenza stampa pubblica e in streaming organizzata da Renato Soru nel giorno del loro faccia a faccia. Anzi la deputata pentastellata ha organizzato un altro appuntamento con i giornalisti proprio mentre Soru stava ancora parlando, decretando di fatto un'ulteriore spaccatura tra i due. L'appuntamento iniziale sembrava dovesse essere a casa dell'ex governatore, ma appena un'ora prima dell'appuntamento lo staff di Soru fatto sapere che il faccia a faccia, non più riservato a causa delle fughe di notizie, sarebbe stato un evento pubblico e con la stampa. "Soru ha spostato l'appuntamento all'ultimo momento senza condividere - ha scritto Todde in una nota -, rimaniamo disponibili a ricostituire dialogo con delicatezza e riservatezza".

SORU INSISTE, SOSTEGNO A TODDE SE ACCETTA LE PRIMARIE - "Non avevamo più nulla da dirci privatamente, ma in pubblico sì, con un confronto aperto". Renato Soru parla a ruota libera dopo il fallito faccia a faccia tra lui e Alessandra Todde inizialmente fissato per questa mattina. "Ci siamo incontrati già mesi fa e mi ha chiesto di sostenerla, le ho detto che l'avrei fatto se le si fosse sottoposta alle primarie - ha ricostruito l'ex governatore -. Poi è successo quello che è successo. Finché qualche giorno fa ho ricevuto il suo messaggio per un incontro riservato. Ho accettato, per lasciare sempre uno spiraglio di apertura - ha spiegato - e perché non avevo ancora sentito le dichiarazioni rese da Floris in cui ha detto che primarie non ce ne saranno. È evidente, quindi - sottolinea Soru - che non mi stava chiedendo un incontro per riaprire questa discussione". E ancora: "Per loro (M5s, ndr) ogni scelta si basava sull'intelligenza collettiva della rete, da lì siamo passati che pure le primarie sono una cosa cattiva e l'unica intelligenza buona è quella dei dirigenti di un partito, che si chiudono in una stanza per una discussione fasulla che nasce da una pregiudiziale fortissima: 'niente primarie, niente altri candidati perché il candidato unico sono io'".

TODDE A SORU, 'INCONTRI PUBBLICI SI FANNO CON GLI AVVERSARI' - "Gli incontri pubblici si fanno con gli avversari politici e Renato Soru non è un avversario politico, ribadisco che è il momento del noi e non dell'io". Risponde così Alessandra Todde, candidata governtrice in Sardegna della coalizione a guida Pd-M5s, a Renato Soru che ha "cambiato le regole dell'appuntamento all'ultimo momento". No a qualsiasi "prova muscolare o corrida", sottolinea l'esponente pentastellata, davanti alle telecamere e ai giornalisti in un punto stampa convocato all'ultimo momento in piazza Garibaldi a Cagliari. "Io ho chiesto un incontro a Renato Soru qualche giorno fa, come rappresentante di 12 sigle del centrosinistra - ha spiegato Todde - perché ritengo che l'unità e il dialogo debbano essere il faro contro il nostro avversario che, ricordo, è il centrodestra". Sulle primarie la candidata ha ribadito la linea: la coalizione democraticamente ha deciso di non utilizzarle come metodo di scelta. "Non siamo interessati a prove muscolari e corride - ha ribadito - ma a capire se c'è ancora una possibilità di costruire una coalizione forte per la Sardegna". Restano gli spiragli di dialogo: "Quelli ci sono sempre, i negoziati non vanno chiusi nemmeno nei momenti più complicati - ha chiarito Todde -, ma il dialogo va portato avanti con le giuste modalità, quelle di questa mattina non sono quelle corrette. Credo sia bene ricordarci le condizioni in cui è la Sardegna e vorrei cominciare a parlare di questo".

