Quartu apre le Lollas con la prima giornata dedicata al cinema

Via da domani a Quartu a Lollas - Case in festa. La prima giornata sará dedicata al cinema, con il Phone Video Festival, affidato alla direzione artistica di Giovanni Columbu.

In apertura di serata è prevista la proiezione dei cortometraggi in concorso che saranno poi votati dal m pubblico.

L'assegnazione del primo riconoscimento del contest 'Raccontare con lo smartphone', è prevista per le 21.

Saranno gli stessi spettatori presenti a Sa Dom'e Farra a scegliere il vincitore del Premio Speciale del pubblico.

Prevista la proiezione de 'La città sospesa' dei due registi cagliaritani Mauro Rombi e Mimmo Caruso. In chiusura 'Metropolis', il film muto di Fritz Lang. Ad Alessandro Olla è affidato l'accompagnamento musicale delle immagini.

Lollas - Case in festa', è promossa dal Comune di Quartu Sant'Elena, con il sostegno dell'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Coldiretti Federazione Cagliari, Distretto Rurale Sant'Isidoro e Slow Food Cagliari.

Il coordinamento organizzativo è affidato all'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.



