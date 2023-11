Il Cagliari riprende gli allenamenti, 8 giocatori in nazionale

Cagliari domani a Nuoro per un'amichevole allo stadio Frogheri alle 16. Per i rossoblù l'occasione di incontrare i tifosi della Barbagia e mantenere il ritmo partita visto che il campionato è fermo. Ranieri non avrà a disposizione otto nazionali e alcuni infortunati. Assente anche Oristanio: convocato in azzurro con l'under 21, è ritornato subito ad Assemini per un affaticamento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno ora monitorate dallo staff medico del club.Per ora terapie. Ma con qualche speranza di poterlo presto fare tornare in gruppo per la gara con il Monza dopo la sosta.

Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in vista della gara alla Domus contro i brianzoli. Seduta personalizzata è qualche progresso per i soliti Nandez, Di Pardo e Capradossi, alle prese con il programma di recupero dagli infortuni. Mezzo attacco è in giro per il mondo. Lapadula gioca domani a La Paz, in Bolivia, con il suo Cile. Luvumbo sará schierato invece -sempre domani - dall'Angola a Capo Verde. Anche l'uzbeko Shomurodov impegnato con la sua Nazionale ad Ashgabat, Turkmenistan. Con Ranieri sono rimasti Petagna, Pavoletti, Desogus e Pereiro. Ancora domani giocano Prati e Obert con le rappresentative under 21 di Italia e Slovacchia. Venerdì sarà la volta di Hatzidiakos (Grecia-Nuova Zelanda), Wieteska (Polonia-Repubblica Ceca) e Makoumbou (Zambia-Repubblica del Congo). Poi gli impegni bis tra il 20 e il 22 novembre. L'ultimo rossoblu che tornerà a casa sarà Lapadula: a Lima c'è Perù-Venezuela il 22 alle 3 ora italiana. Dovrebbe essere a disposizione del mister il 24: Cagliari Monza si gioca il 26.





