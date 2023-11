Il 71% dei giovanissimi sardi incollati a schermi smartphone/pc

In Sardegna il 71% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni, mentre si abbassa sempre di più l'età in cui si possiede o si utilizza uno smartphone, di poco inferiore alla media nazionale, che è del 73%. E nell'Isola il 13,7% degli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni è vittima di cyberbullismo. E' quanto emerge dalla 14/a edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia "Tempi digitali" diffusa da Save the Children in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia.

Ragazze e ragazzi sfruttano la connessione per molteplici attività, a partire dalla messaggeria istantanea, utilizzata dal 93% dei 14-17enni. Tra le altre attività preferite dagli adolescenti online ci sono: guardare i video (84%, in crescita), frequentare i social media (79%) - con Facebook in drastico declino mentre avanzano Instagram, TikTok e Snapchat - e l'uso dei videogiochi (72,4%). Se le ragazze frequentano con più costanza e intensità i social media (84% contro il 74% dei maschi), il gaming impegna di più i ragazzi (81% contro il 64% delle ragazze), anche se le videogiocatrici sono in crescita .

Ma i giovani utilizzano la connessione anche per informarsi: il 28,5% degli 11-17enni legge riviste e giornali online (percentuale che sale al 37% nella fascia 14-17 anni) e sfrutta i social media come canali di informazione, anche se non sempre dichiara di sapersi difendere dalle insidie delle fake news. I giovani usano sempre di più i social media per diffondere conoscenze e informazioni e fare attivismo, sfruttando anche la facilità di collaborazione e di partecipazione che offrono le piattaforme digitali.

In Italia il 22,1% dei bambini di 2-ª5 mesi passa del tempo davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), per la maggior parte per meno di un'ora al giorno e la percentuale di bambine e bambini che ha un'esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d'età in media arriva al 58,1%, quasi 3 su 5, in Sardegna sale al 62,5%, e l'1,5% di bambini è esposto per tre o più ore al giorno. Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, in Sardegna il 23,6% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico (in linea con la media nazionale è del 24%): qui sono però i ragazzi ad essere più esposti e l'età di maggiore esposizione, in questo caso, si abbassa a 11 anni .

Ma mentre in Italia è in crescita il numero di ragazze e ragazzi obesi o in sovrappeso, in Sardegna i ragazzi di 11, 13 e 15 anni in sovrappeso o obesi sono il 15%, inferiore alla media nazionale (22,6%). E nell'Isola sono tre le strutture che si occupano di dipendenza da internet e cellulari: si trovano a Cagliari, Olbia e Sassari.



