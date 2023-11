Compie 10 anni centro regionale di Farmacovigilanza di Cagliari

Il centro regionale di farmacovigilanza dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari festeggia dieci anni. Un traguardo importante per il servizio che rappresenta il principale veicolo per promuovere tra gli operatori sanitari e i cittadini il buon uso del farmaco. Il centro che opera all'interno della Farmacologia Clinica del San Giovanni di Dio, è stato istituito nel 2013 e per celebrare il suo decimo anniversario organizza il convegno "10 anni di Farmacovigilanza in Sardegna". L'evento si terrà il 17 novembre nella Sala Congressi (Blocco I) della Cittadella Universitaria di Monserrato, dalle 8.30 e ospiterà diversi esperti del settore della Farmacovigilanza e Vaccino-vigilanza, a livello nazionale e internazionale.

La Farmacovigilanza è la disciplina finalizzata all'individuazione, monitoraggio e prevenzione delle reazioni avverse associate a farmaci e vaccini. Si occupa dei rischi collegati ai trattamenti farmacologici in considerazione dei limiti delle sperimentazioni cliniche nel rilevare il completo profilo di sicurezza dei farmaci.

L'evento è rivolto a medici, farmacisti e infermieri e ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della Farmacovigilanza, la consapevolezza sulla sicurezza di farmaci e vaccini e l'invito alla segnalazione spontanea, quest'ultimo elemento cardine e di fondamentale importanza per tutti gli operatori sanitari e a tutela dei pazienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA