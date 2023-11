Ultima Generazione blocca una strada nel centro di Cagliari

Prima protesta di Ultima generazione in Sardegna. Gli attivisti stanno bloccando la principale strada di Cagliari, via Roma lato porto, fermando tutto il traffico del centro cittadino. Cinque giovani hanno srotolato due striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile" e stendendosi a terra. Momenti di tensione con gli automobilisti. In questo momento sono arrivate quattro pattuglie della Polizia.

Due dei cinque giovani hanno anche incollato le loro mani a terra. Tutti hanno urlato slogan contro il governo "che non fa nulla per l'ambiente", mentre diversi automobilisti hanno inveito contro di loro, sollecitandoli, a muso duro, ad abbandonare questa forma di protesta che è stata interrotta dalla Polizia dopo circa mezz'ora.

Sgomberata la strada, gli attivisti sono stati portati via di peso e trasferiti sulle volanti e portati in Questura. Ora rischiano una denuncia per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale. Ora il traffico veicolare ha ripreso a scorrere, ma alcuni attimi prima della fine della protesta una delle giovani è stata oggetto di alcuni sputi da parte di un automobilista.





