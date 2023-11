Ultima Generazione, 'da emergenza climatica cibo a rischio'

"C'è un'emergenza climatica che mette a rischio la produzione di cibo e l'accesso all'acqua. E' necessario un fondo di riparazione da 20 miliardi di euro per ripagare i danni da calamità ed eventi climatici estremi". E' uno degli slogan gridati dagli attivisti di Ultima generazione che, per la prima volta in Sardegna, sono scesi in piazza a Cagliari per un blocco stradale che ha mandato in tilt il traffico cittadino per circa 30 minuti nell'ora di punta, alle 8, davanti ad automobilisti infuriati e studenti incuriositi. Un blocco durato fino quando non sono arrivate le forze dell'ordine che hanno sgomberato la carreggiata.

"Scendiamo in piazza come i pastori nel 2019", ha ricordato un'attivista. "Ho 20 anni e oggi sono in azione per la prima volta, perché le immagini dell'alluvione del ciclone Cleopatra, delle alluvioni in Emilia e in Toscana mi hanno scioccata e ho pensato che di fronte a queste emergenze l'unica cosa da fare è prendersi le proprie responsabilità e agire. Scenderò in strada come i nostri pastori nella rivolta del latte, che unendosi e protestando hanno fatto sentire la loro voce, perché credo che l'indifferenza e il silenzio uccidano" ha dichiarato un'altra attivista.

Ad alcuni automobilisti infuriati per il blocco stradale un giovane manifestante ha obiettato che " il 4 novembre questa stessa strada è stata bloccata per un'intero giorno a causa della parata militare. Allora nessuno ha protestato".

Tra i giovani che hanno attuato la protesta tre ragazzi arrivati da altre regioni e due giovanissimi sardi.



