Basket: Smith non supera visite mediche, salta ingaggio Dinamo

Taylor Smith non sarà un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

Il centro statunitense chiamato a sostituire l'infortunato Ousmane Diop non ha superato le visite mediche dello staff biancoblu e non sarà ingaggiato: "Smith non è pronto, andremo avanti con i giocatori che abbiamo e aspettiamo il rientro di Diop. È stato operato e dovrebbe essere a disposizione prima di Natale", ha spiegatp stamattina in conferenza stampa il general manager della Dinamo, Federico Pasquini.

"Non cercheremo un altro centro, non c'è il tempo.

Continuiamo a lavorare bene come stanno facendo adesso i ragazzi coin coach Bucchi".

Senza nuovi innesti la Dinamo affronterà Trento domenica alle 16.30 al PalaSerradimigni: "Trento sta attraversando un ottimo momento, sono partiti molto bene in campionato", ha detto coach Piero Bucchi presentando la sfida.

"Noi veniamo dalla confortante vittoria in Germania e dobbiamo continuare a lavorare per recuperare un po' di terreno e di vittorie", ha continuato l'allenatore biancoblu.

"Dovremo fare una partita di intensità, perché loro sono molto atletici, molto fisici. Noi abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto, i ragazzi hanno fatto decisamente un passo avanti, tutti hanno preso coscienza del momento difficile e stanno mettendo più attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA