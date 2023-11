Autunno in Barbagia a Nuoro tra artigianato e Grazia Deledda

Da via Lamarmora a Seuna, dalla via Majore a Santu Pedru in un percorso tra sentieri culturali, artigianali, artistici ed enogastronici legati alla tradizione.

Mastros Galanias Nugoresas, manifestazione inserita nel calendario di Autunno in Barbagia - promosso dalla Camera di Commercio e dall'Aspen - torna a Nuoro sbatao 11 e domenica 12 novembre, con un programma ricco di proposte, illustrato oggi dall'amministrazione comunale.

In vetrina il patrimonio artistico e identitario in un viaggio tra le 'cortes' animate da laboratori, mostre di artisti locali, produzioni artigiane e punti ristoro in cui faranno capolino i piatti tipici locali: in cima a tutti Su filindeu, la pasta per minestra dai sottilissimi fili sovrapposti, pietanza regina della cucina nuorese.

Ricca anche l'offerta museale: il Man, l'Isre e il museo Deleddiano aperti in entrambe le giornate, così come le produzioni artigianali: dalla gioielleria, alla tessitura, alla produzione di pelli e coltelli. E tra le vie del centro storico riecheggeranno le calde voci dei cori popolari e la musica etnica. "Quest'anno abbiamo allargato il percorso estendendo la manifestazione ad altre vie del centro in seguito alle richieste dei commercianti e e degli artigiani - ha detto l'assessora alle Attività produttive, Grazia Mele -. Apriremo tutte le case comunali per esposizioni autentiche che rispettino l'identità e la tradizione e coinvolgeremo artigiani e artisti fino ai ragazzi delle scuole".

Casa Ciusa ospiterà l'arte del ricamo e i costumi tradizionali; a casa Contrafforti verrà proposta la mostra "Dame e soldati. Vestiario civile e militare nella seconda guerra mondiale"; nel cuore di Seuna ci sarà la mostra fotografica dei giochi antichi e nel centro Polifunzionale si terranno esibizioni musicali dei ragazzi del liceo Satta e esposizioni fotografiche degli alunni dell'istituto Volta. "Sia sabato che domenica nel centro polifunzionale alle 17 proporremo inoltre il teatro dedicato a Grazia Deledda - ha spiegato l'assessore alla Cultura Salvatore Picconi -. Sabato a cura della biblioteca Satta presenteremo il vocabolario sardo nuorese di Paolo Berria e domenica al Ten ci sarà lo spettacolo di danza contemporanea Karrasekare. Proposte artistiche che arrivano direttamente dalla nostra cultura e dal nostro patrimonio identitario".



