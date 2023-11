Basket: la Dinamo cerca la prima vittoria in Champions

Resettare il passato per provare a ripartire e dare una svolta al peggior avvio di stagione che la Dinamo Sassari abbia mai vissuto in tutta la sua storia recente.

Con questo obiettivo la squadra di Piero Bucchi scenderà in campo stasera alle 20 a Ludwigsburg, in Germania, nella gara valevole per la terza giornata del Gruppo D di Champions League.

La Dinamo cercherà la prima vittoria europea della stagione dopo avere incassato due sconfitte nelle due precedenti partite perse contro King Szczecin e Aek Atene.

In Germania i biancoblu saranno ancora incompleti: il nuovo centro statunitense, Taylor Smith, ingaggiato venerdì da Sassari per sostituire Osumane Diop, fermato da una lesione a un menisco, non sarà disponibile. La società sta facendo di tutto per regolarizzare il suo tesseramento entro la settimana, in modo da poterlo schierare domenica pomeriggio nel match casalingo contro Trento.

Con o senza Smith i ragazzi di coach Bucchi sono obbligati a vincere stasera, se vogliono mantenere aperta la porta per la qualificazione al turno successivo della competizione europea.

Con una vittoria in Germania i sassaresi affiancherebbero proprio il Ludwigsburg a 4 punti in classifica e potrebbero poi giocarsi le chance di qualificazione nelle tre partite di ritorno del girone. Una terza sconfitta invece, metterebbe praticamente fuorigioco la Dinamo.

Ma vincere in Germania darebbe anche una forte iniezione di fiducia ai biancoblu, che finora hanno collezionato cinque sconfitte su sei in Lega A e due su due in Europa, giocando sempre sotto i propri standard e le proprie potenzialità.





