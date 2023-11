Velista morto a La Maddalena, acquisita telefonata di aiuto

Potrebbe essere stato sorpreso dalla bufera mentre dormiva a bordo della sua barca a vela di circa dieci metri naufragata sulla scogliera di Corcelli nell'arcipelago di La Maddalena la notte del 4 novembre scorso: l'uomo di nazionalità bielorussa, il cui corpo è stato recuperato ieri mattina dai Vigili del Fuoco, indossava solo la biancheria intima e una maglietta. La sua identità è ancora sconosciuta: i documenti infatti sono finiti in mare insieme allo scafo.

La Procura di Tempio Pausania sta indagando sulla tragedia per stabilire la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del velista. I magistrati hanno già acquisito agli atti la registrazione della disperata telefonata con cui l'uomo, partito da Porto Torres e diretto a La Maddalena, aveva chiesto aiuto e lanciato l'sos alla Guardia costiera. Con ogni probabilità verrà anche disposta l'autopsia per accertare con esattezza la causa del decesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA