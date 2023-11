Riapre in Gallura l'ufficio dell'ispettorato micologico

Due bambini sono finiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con chiari sintomi di intossicazione causata dai funghi che avevano mangiato. Da subito, le loro condizioni non sono apparse gravi e dopo le cure del caso sono stati dimessi.

Per evitare i rischi alla salute, la Asl Gallura invita i cittadini a rivolgersi all'ufficio dell'ispettorato micologico, che riapre al pubblico mercoledì 8 novembre, per avere la certezza che i funghi raccolti siano effttivamente commestibili.

Il servizio è gratuito.

A Olbia l'ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 nell'area della struttura sanitaria San Giovanni di Dio. A Tempio Pausania la sede è quella dell'Hospice Asl Gallura: l'apertura anche in questo caso è garantita il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.



