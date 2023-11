Regionali '24:investitura vicina per Todde (M5s) nel campo largo

Dopo due mesi di incontri la proposta è stata ufficializzata: il M5s durante il tavolo del campo largo in via Emilia a Cagliari, ha chiesto agli alleati di convergere sul nome di Alessandra Todde come candidata alla carica di presidente della Regione Sardegna. Lo ha fatto il coordinatore regionale Ettore Licheri che ha preso la parola per primo dopo l'introduzione del coordinatore del tavolo, il segretario del Pd Piero Comandini. "C'è stata una discussione ampia - ha spiegato Comandini al termine dell'incontro -, è stato fatto il nome di Alessandra Todde, adesso ci prendiamo 48 ore perché alcune forze politiche hanno la necessità di un ulteriore passaggio interno".

A convergere su Todde 12 sulle 15 sigle presenti al tavolo, prendono tempo i Progressisti, Più Europa e Liberu. "Faremo dei passaggi per prendere atto di quanto emerso oggi - ha rimarcato Francesco Agus - sosteniamo che esistono candidature alternative che vanno prese in considerazione, valuteremo e alla prossima riunione arriveremo a una posizione che probabilmente sarà comune anche ad altre forze politiche". Al tavolo è uscito anche il nome di Renato Soru, esplicitato da Liberu: "Diamo atto della proposta M5s e che sia stata scartato il nome di Soru - ha detto Giulia Lai - faremo un ulteriore passaggio interno. Continuiamo a sostenere che nessuna decisione deve essere presa a Roma". All'incontro di giovedì 9, potrebbe essere presente la stessa Todde: "Non era mai accaduto che tutte le forze di centrosinistra si riunissero, serve ancora qualche giorno ma ci siamo", ha sottolineato Licheri.

LA DIREZIONE DEL PD APPROVA LA LINEA DEL SEGRETARIO - Il Pd all'unanimità sostiene e approva il lavoro di Piero Comandini e della delegazione che partecipa al tavolo di coalizione del campo largo. Si è conclusa così la riunione Dem che si è svolta in serata a Oristano alla quale il segretario ha portato gli esiti dell'incontro di questa mattina in cui è stato ufficializzato dal M5s il nome di Alessandra Todde come candidata presidente. Proposta che ha trovato il consenso di quasi tutte le sigle al tavolo. La direzione ha approvato con 63 voti la relazione con cui il segretario Comandini ha comunicato l'andamento della discussione con gli alleati, riferendo che il Pd al tavolo ha dichiarato di non essere contrario al nome di Alessandra Todde. La direzione ha anche dato mandato al segretario e al presidente di procedere su questa linea, lavorando per tenere unita la coalizione. La direzione si è aggiornata all'inizio della prossima settimana, dopo la riunione di coalizione prevista per giovedì 9 a Cagliari.

I PROGRESSISTI FANNO IL PUNTO MERCOLEDI' - I Progressisti faranno il punto sull'esito del tavolo del campo largo di centrosinistra e sul nome di Alessandra Todde come candidata presidente della Regione, mercoledì 8 novembre alle 18. La riunione del coordinamento, in presenza nella sede di piazza Gramsci a Cagliari e online, è allargata alle realtà territoriali e servirà ad esaminare la situazione politica in previsione delle elezioni regionali e discutere gli esiti dell'incontro di oggi. "I Progressisti hanno confermato la posizione già espressa e ribadita più volte - scrivono nella nota dopo il tavolo -: in presenza di più candidature tutte autorevoli appare necessario ricorrere a una consultazione ampia e articolata, nei territori, della coalizione al fine di coinvolgere i cittadini-elettori. Questo tanto più che si è riscontrata notevole considerazione per personalità politiche che, o formalmente presentate o disponibili, possono guidare la coalizione e il nuovo governo regionale, come Alessandra Todde, Renato Soru, Andrea Soddu, Roberto Capelli, Graziano Milia, Mauro Usai".

