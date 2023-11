Regionali 2024: l'Udc presenterà liste in tutta l'Isola

È Regino Brachetti il coordinatore della campagna elettorale per le Regionali 2024 in Sardegna dell'Udc. Lo ha nominato il segretario nazionale Lorenzo Cesa con lo scopo di rafforzare l'azione politica del partito in Sardegna. Cesa lo aveva annunciato durante la sua visita a Cagliari dieci giorni fa, quando aveva incontrato il coordinatore regionale, e assessore della Giunta Solinas, Andrea Biancareddu, insieme con i consiglieri regionali del gruppo, incontro cui aveva partecipato lo stesso Brachetti.

"L'obiettivo - si legge in una nota - è quello di proporre liste Udc in tutte le province della Sardegna. A Brachetti il compito di definire la composizione delle liste e di condividere con i consiglieri regionali le linee programmatiche del partito al quale sarà dato nei prossimi giorni un aspetto organizzativo". La scelta nasce "dopo l'incontro con tutti i consiglieri che hanno ritenuto necessario, al fine di garantire l'unità del partito, che fosse opportuno un coinvolgimento del livello nazionale così da garantire tutte le sensibilità presenti tra gli amici dell'Unione di Centro, e dare il necessario slancio ad una campagna elettorale strategica per il futuro dell'isola", è scritto ancora. Ma il coordinatore regionale Biancareddu conferma, come già sottolineato il giorno della visita del segretario, di non "sentirsi commissariato", ma anzi "si rafforza un principio di unità e solidità del partito".

Domani sarà il segretario Cesa a partecipare per l'Udc al tavolo del centrodestra previsto a Roma "per individuare il candidato presidente della coalizione di Centrodestra da proporre agli alleati regionali".

In Consiglio regionale il gruppo dell'Udc ha rischiato di svuotarsi con la creazione, annunciata nei giorni scorsi, del folto gruppo Grande centro, che ha raccolto 8 consiglieri dell'area, compreso Pietro Moro che ha lasciato l'Udc. È rimasto invece nel gruppo del partito di Giorgio Oppi, pur aderendo personalmente al Grande centro, Gian Filippo Sechi che ha consentito così di mantenere il numero minimo utile per formare un gruppo consiliare, insieme alla consigliera Alice Aroni e lo stesso assessore Andrea Biancareddu.



