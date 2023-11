Fondazione di Sardegna, 7,1 milioni per cultura e sviluppo

La Fondazione di Sardegna ha pubblicato sul proprio sito web i bandi annuali 2024 relativi ai settori "Arte, attività e beni culturali", "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa", "Sviluppo locale", "Volontariato, filantropia e beneficenza", per i quali ha previsto un impegno pari a 4,294 milioni di euro.

A questi stanziamenti, si aggiunge l'annualità 2024 dei bandi pluriennali pari a 2.085.000 milioni di euro per il settore "Arte, attività e beni culturali" e a 729.000 euro per il settore "Volontariato, filantropia e beneficenza".

Inoltre, sono stati confermati i fondi per le Università, il mondo della scuola e l'impegno a sostegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile gestito dalla Fondazione con il Sud e quello per il Fondo per la Repubblica Digitale coordinato da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), per un totale di erogazioni annue pari a 25,5 milioni di euro.

Le risorse, come previsto nei documenti di programmazione, evidenziano, rispetto agli anni precedenti, una crescita del totale delle erogazioni annuali, pur in un contesto economico caratterizzato dall'incertezza generata dalle tensioni geopolitiche globali.

La distribuzione dei fondi è stata ripartita: "Arte, attività e beni culturali" 1.180.000 euro; "Volontariato, filantropia e beneficenza" 1.061.000 euro; "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa" 948.000 euro; "Sviluppo locale" 1.105.000 euro.

I bandi sono rivolti ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, così come individuati nel regolamento delle attività istituzionali. I progetti e le proposte possono essere presentati entro il 7 dicembre 2023 secondo le modalità indicate attraverso il sistema Rol, disponibile sul sito istituzionale www.fondazionedisardegna.it.

I soggetti richiedenti non ancora iscritti dovranno registrarsi alla piattaforma del nuovo sistema Rol, attivato nella precedente edizione dei bandi. In linea con gli anni precedenti, la Fondazione si impegna a pubblicare gli elenchi dei beneficiari nei primi mesi del 2024, per avviare prontamente la programmazione dei progetti finanziati.



