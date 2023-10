Cagliari, dopo 4-3 da record in rossoblù già al lavoro

Cagliari da record nel campionato italiano di calcio: secondo Opta, società specialista di statistiche, nessuno mai nella storia del torneo di serie A era mai riuscito a ribaltare uno zero a tre dal 70esimo minuto.

Naturalmente si tratta anche di un primato per la storia del club rossoblu: mai il Cagliari nel suo percorso in A iniziato nel 63-64 era riuscito a trasformare uno zero a tre in un quattro a tre.

L'ultimo miracolo risale a Cagliari Sampdoria di qualche anno fa. Con Ranieri non sulla panchina dei sardi, ma su quella blucerchiata. Allora il Cagliari ribaltò non uno zero a tre, ma un uno a tre, con rete decisiva di Cerri nel recupero. Era il 2 dicembre 2019. Ieri un risultato che è andato ben al di là di ogni possibile immaginazione e, per i tifosi rossoblu, di ogni speranza. Virale sui social il filmato di uno scommettitore del sud Italia che avrebbe vinto un migliaio di euro puntando sulla vittoria del Cagliari dopo il parziale zero a tre. Prima vittoria della stagione, super Pavoletti e ultimo posto addio.

Ma ora il Cagliari si è già buttato sul doppio impegno Coppa Italia e campionato: mercoledì a Udine e domenica di nuovo in casa contro il Genoa (senza Bani e con Retegui a rischio) per una nuova sfida salvezza. Unica nota negativa l'infortunio di Nandez che ha pagato la sua solita generosità (stava effettuando un recupero difensivo) con una lesione ai flessori della coscia sinistra. Ranieri sta già pensando alle alternative, da Zappa a di Pardo. Nella seduta di questa mattina, due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto delle esercitazioni di scarico; per gli altri lavori sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti.

Personalizzato per Aresti e Capradossi. Domani è in programma un nuovo allenamento, sempre al mattino. Poi la partenza per Udine: rientro previsto mercoledì in nottata dopo la sfida di Coppa Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA