Capodanno con Ligabue ad Alghero, concerto il 31 fronte porto

Sarà Luciano Ligabue la star del Capodanno algherese Il cantautore emiliano salirà sul palco del Cap d'Any de l'Alguer per il grande concerto della notte del 31 dicembre, che si terrà nel piazzale della Pace, fronte porto.

Non solo Ligabue per salutare l'arrivo del 2024: l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero hanno infatti organizzato tre giorni di spettacoli e festeggiamenti per accogliere il nuovo anno. Il 29 dicembre si esibiranno Anna e Tedua, idoli dei giovanissimi, mentre il 30 il piazzale della Pace si animerà con il dj set "Voglio tornare negli anni '90".

Un programma che vuole rilanciare la centralità della città catalana come attrattore di grandi eventi. "Alghero si conferma capitale del Capodanno in Sardegna - sottolinea il sindaco Mario Conoci - Un appuntamento importante per la città che si riprende la ribalta nazionale e che contribuirà a fare girare l'economia, sostenendo le aziende del territorio e creando promozione per tutto il territorio. Per la prima volta il grande Ligabue ci accompagnerà verso l'anno nuovo con il concerto di Capodanno. È un grande risultato, siamo riusciti a realizzare quello che all'inizio sembrava un sogno".



