Amazzone morta dopo caduta da cavallo, stop a concorso equestre

Dopo la morte della veterinaria 62enne, Margherita Mayer, a seguito di una caduta da cavallo durante la fase di riscaldamento, il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, è stato annullato il concorso di salto a ostacoli a Tanca Regia, ad Abbasanta (Oristano). Il comitato, in una nota, spiega che ha deciso di non far proseguire l'evento, "nel rispetto della memoria dell'amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell'equitazione". Raffaele Cherchi, direttore generale di Agris, e Stefano Meloni, presidente del comitato regionale della Federazione italiana sport equestri, insieme al presidente della Fise nazionale Marco di Paola hanno espresso la loro vicinanza ai familiari della vittima.

L'incidente è avvenuto ieri durante le fasi di "warm up". Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il cavallo si sarebbe impuntato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo e disarcionando così l'amazzone, poi travolta e schiacciata dall'animale a sua volta caduto. Subito soccorsa, la donna non ha mai ripreso conoscenza nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei medici, giunti sul posto anche con l'elisoccorso.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Abbasanta e della compagna di Ghilarza coordinati dalla Procura di Oristano che ha già restituito la salma ai familiari.



