Aou Sassari, Medicina interna tra evoluzione e innovazione

Temi di tipo organizzativo ma anche problematiche legate alle patologie di carattere internistico, come quelle cardiovascolari, polmonari, infettivologiche ed epatologiche saranno gli argomenti portanti della 21/a edizione del congresso regionale Fadoi Sardegna.

Venerdì 27 ottobre, a ospitare l'importante appuntamento dedicato alla Medicina interna, che ha ricevuto il patrocinio dell'Aou di Sassari e dell'Università degli studi di Sassari, sarà la Camera di Commercio di Sassari.

Al tavolo dei relatori, tra sessioni mattutine e serali, si alterneranno relatori di spicco a livello nazionale e regionale.

"Con questo congresso - afferma Carlo Usai, presidente regionale Fadoi e responsabile della Medicina interna di AOu Sassari - auspichiamo una partecipazione ampia, in particolare dei giovani internisti, poiché la Medicina interna è la "culla" della formazione degli specialisti del futuro, oltre a essere una specializzazione cardine per le diverse discipline specialistiche, adattandosi ai continui progressi scientifici".

Durante le sessioni serali, sarà presentato un caso clinico da un giovane membro Fadoi, seguito da una discussione interattiva finale, che offrirà l'opportunità di confrontarsi sulle tematiche esposte. Tutte le relazioni includono le acquisizioni più recenti sia a livello nazionale che internazionale e offrono un approccio in continua evoluzione e in sintonia con la pratica clinica quotidiana. Le letture magistrali, momento di arricchimento e confronto, verteranno su argomenti innovativi e pratici. Il congresso si aprirà con i saluti del rettore dell'Università degli Studi di Sassari, il professor Gavino Mariotti, del direttore generale della Aou di Sassari, dottor Antonio Lorenzo Spano, del direttore sanitario, dottor Luigi Cugia, e del presidente dell'Ordine dei medici di Sassari, dottor Nicola Addis. Gli esperti che parteciperanno all'evento coordineranno e parteciperanno attivamente alle varie sessioni, che includeranno la presenza diretta dei direttori delle scuole di Specializzazione dell'Università degli studi di Sassari, internisti provenienti dagli ospedali di tutta la Sardegna, specializzandi e medici di Medicina generale.



