Calcio: Ranieri sprona il Cagliari, 'a Salerno per la svolta'

Claudio Ranieri compie 72 anni. Ma non c'è quasi tempo per festeggiare visto che il compleanno arriva a ridosso di una delle partite più importanti della stagione, Salernitana-Cagliari. In palio domenica 22, per tutti e due, i punti e la possibilità di dare una svolta al campionato: i rossoblù sono ultimi, i campani penultimi.

"A una certa età le sconfitte pesano ancora di più e ci ripensi tanto, tutto l'affetto che sto ricevendo nel giorno del mio compleanno è un aiuto in un momento difficile sul campo - ha chiarito l'allenatore nella conferenza stampa dell'antivigilia - Siamo un po' sott'acqua, ci vorrebbe una boccata d'aria, in attesa dei risultati ringrazio tutti per gli auguri".

Partita difficile a Salerno. "Un ambiente caldo - ha sottolineato Ranieri - Hanno cambiato allenatore durante la sosta, capire il sistema di gioco sarà un'incognita, una difficoltà in più". Tutti a casa dopo le nazionali. Con un'eccezione. "Stanno bene, ora aspettiamo Nandez che tornerà oggi pomeriggio. Non sarà disponibile Hatzidiakos perché - ha spiegato il mister - non voglio rischiarlo. Luvumbo sta bene e lo avrò a disposizione. È una gara importante, il mio obiettivo è raggiungere la salvezza e noi non molleremo mai, sapevo e sappiamo che ci sarà da soffrire fino alla fine".

Il modulo? "Anche le amichevoli servono per fare test utili.

Ho fatto degli esperimenti con il Carbonia facendo di necessità virtù con i giocatori che avevo a disposizione, i ragazzi in allenamento sono uno spettacolo, l'atteggiamento è quello più giusto e dobbiamo continuare così. Bisogna pensare al dettaglio, perché stiamo facendo errori che ci costano cari a questo livello".

Sorpresa Lapadula? "Oggi ha lavorato con la squadra, credo voglia venire a Salerno con noi anche se non potrà giocare, ci parlerò domani - ha precisato Ranieri - Mancosu può fare tutti i ruoli dell'attacco, è un giocatore di qualità. Petagna sta lavorando bene, si è allenato al meglio in questa sosta. Nandez terzino? È un'opzione in più, se dovesse farlo anche con noi sarebbe importante aiutarlo non essendo il suo ruolo naturale".

