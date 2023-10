Scommesse: Giulini difende Barella, 'avanti per la tua strada'

L'ex centrocampista del Cagliari Nicolò Barella accostato allo scandalo scommesse, e il presidente rossoblu Tommaso Giulini scende in campo per difendere il suo vecchio tesserato, oggi punto di forza dell'Inter è della Nazionale. "Ti ho visto crescere e ho sempre visto soltanto serietà, valori e la famiglia come punto di riferimento. Avanti per la tua strada", questo il post del numero uno del club sul social X.

Dopo un breve periodo di silenzio, Barella è passato al contrattacco smentendo qualsiasi tipo di collegamento con le vicende che riguardano alcuni top player nazionali e annunciando il ricorso alle vie legali contro la diffusione di accostamenti che possano ledere la sua onorabilità. Ma anche a tutela della sua famiglia. "Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo - ha spiegato sui social - figuriamoci le scommesse, per lo più sul mio lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA