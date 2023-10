Attesa per il debutto del pianista Levit al Lirico Cagliari

Talento affermato del panorama internazionale, il pianista Igor Levit debutta a Cagliari in un recital straordinario.

Il musicista russo, naturalizzato tedesco, nel pieno di una folgorante carriera, sarà protagonista in tre sole date italiane: teatro alla Scala di Milano, Santa Cecilia a Roma e Teatro Lirico di Cagliari, dove è atteso martedì 24 ottobre alle 20.30 per il 17/o appuntamento della Stagione concertistica dell'ente guidato dal sovrintendente Nicola Colabianchi.

Affascinante il programma musicale che prevede l'esecuzione di interessanti pagine di Liszt, Mahler e Wagner.

La serata si aprirà con la celebre Liebestraum di Franz Liszt. Spazio poi alla Decima Sinfonia: Adagio in fa diesis minore (arrangiamento Ronald Stevenson) di Gustav Mahler.

Il concerto prosegue poi con Tristan und Isolde WWV 90: Prelude (arrangiamento Zoltán Kocsis) di Richard Wagner. In chiusura ancora Liszt, con la Sonata in si minore.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo.



