Rete assistenza, Tiziana Spiga presidente Anas Sardegna

Tiziana Spiga, 36 anni, vicepresidente di Sardegna soccorso Sadali, è la nuova presidente della rete sociale Anas Italia per la Sardegna.

Prende il posto di Claudio Cugusi, alla guida della protezione civile nazionale di Anas Italia, eletto all'unanimità presidente onorario dell'associazione.

Spiga, laureata in psicologia e dipendente di una comunità per minori, è stata eletta all'unanimità dall'assemblea dei presidenti delle odv e coop affiliate riunite nella sede di Cagliari e in videoconferenza.

Da Cagliari a Sassari, dalla Gallura a all'Ogliastra, la rete sociale Anas in Sardegna conta su oltre 500 tra volontari e dipendenti. Lo scorso marzo ha portato aiuti umanitari in Ucraina.

Antonio Murru, presidente della coop Nuova Cagliari soccorso, è il nuovo responsabile della Sanità Anas Sardegna e dei rapporti con il sistema 118: prende il posto di Pier Paolo Pintus, presidente della Croce blu di Sassari, che si era dimesso nei mesi scorsi. Su proposta delle odv sassaresi nelle prossime settimane si svolgeranno le assemblee delle otto province sarde per l'elezione dei presidenti provinciali e del vicepresidente regionale. Sul tavolo anche la nomina di Dionigi Palmas al coordinamento di Cagliari del gruppo di volontari che si occupano dell'assistenza alimentare alle famiglie più bisognose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA