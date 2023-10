Vela: team sardo Nox Oceani campione del mondo Under 23

Il team sardo Nox Oceani si è aggiudicato il titolo di campione del Mondo Under 23 nella classe RS21 a Porto Rotondo.

Un risultato importante, che vede i giovani atleti sardi, in gara con due barche, conquistare la prima e la seconda posizione del podio della classifica a loro dedicata nel campionato del Mondo RS21. Medaglia d'oro per Andrea De Matteis, Riccardo Serra, Matteo Paulon, Laura Murineddu e Giorgio Nocella, seguiti, sul secondo gradino del podio, da Francesco Columbano, Luca De Matteis, Salvatore Garippa, Vito Recchia e Davide Casula.

Tra loro, una particolare menzione la merita certamente Giorgio Nocella, 11 anni e promettente timoniere di Optimist, premiato per essere il più giovane atleta in gara di questo mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri due team Nox Oceani, dove Pier Andrea Nocella, al timone di 193 con a bordo Andrea Casale, Lorenzo Del Rio e Ferdinand Palomba è 14esimo in classifica assoluta, mentre sulla 229 Antonello Ciabatti, Alessandro Balzani, Costantino Cossu e Giuseppe Marras chiudono in 13/a posizione tra i Corinthian.

"Un grande progetto che è diventato realtà - il commento del team manager Camillo Zucconi, soddisfattissimo per i risultati ottenuti -. Dopo un anno di preparazione i nostri atleti si sono ben distinti in un campo di regata di altissimo livello. Siamo riusciti a unire giovani e territorio con quattro barche che hanno rappresentato la Sardegna".



