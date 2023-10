Sassari, si insedia la nuova prefetta Grazia La Fauci

Cambio alla guida della Prefettura di Sassari: Grazia La Fauci si è insediata oggi in sostituzione di Paola Dessì, trasferita a Taranto dopo aver ricoperto l'incarico dal 6 novembre 2021.

Originaria di Messina, La Fauci è entrata nell'amministrazione del ministero dell'Interno nel 1989, quando fu assegnata alla Prefettura di Pisa. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, occupandosi di ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale nelle prefetture di La Spezia e Lucca, nonché di servizio elettorale e raccordo con gli enti locali.

A Firenze si è occupata in particolare di immigrazione. È stata capo di Gabinetto alla Prefettura di La Spezia e poi, dal 2019 al 2021 in quella di Genova.

È stata anche commissaria straordinaria nei Comuni di Lerici e di Campi Bisenzio e subcommissaria straordinaria al Comune di Pietrasanta.

Nel dicembre 2021 ha assunto le funzioni di vicaria del prefetto a Firenze e poi nel gennaio 2023, prima della sua nomina a Sassari, è stata vicaria del prefetto di Genova.

Nel 2021 le è stata conferita l'onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica italiana.



