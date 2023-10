Insularità: governatore Solinas il 4 ottobre in Bicamerale

Il caso dei fondi sull'insularità, in totale 166 milioni per gli anni 2021 e 2022, riscossi dalla Regione Sardegna e destinati indistintamente all'intero bilancio regionale, approda in Parlamento, nella competente commissione Bicamerale. Il governatore Christian Solinas è stato convocato da Tommaso Calderone (Fi), presidente dell'organismo che riunisce deputati e senatori sardi e siciliani: l'appuntamento è per mercoledì 4 ottobre alle 13.45 alla Camera.

L'intervento di Solinas fa parte di una serie di audizioni già programmate sui temi legati ai gap che dividono le due maggiori isole italiane, cui seguiranno quello del presidente della commissione speciale sull'insularità del Consiglio regionale sardo, Michele Cossa, e quelle dei rappresentanti regionali della Sicilia.

L'incontro di mercoledì sarà la sede per affrontare la questione sollevata nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti, sezione Sardegna, che nel suo giudizio di parifica del bilancio 2022 ha bacchettato la Regione sul ritardo dell'apposito tavolo tecnico-politico, che avrebbe dovuto definire nello specifico gli interventi di riequilibrio dei divari. "Assegnare tali risorse indistintamente al finanziamento dell'intero bilancio regionale senza l'indicazione di una specifica destinazione - ha scritto la Corte - equivale a non attuare alcuna misura concreta per agevolare spostamenti di merci e persone".



