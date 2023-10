Scontri tra tifosi prima di Fiorentina-Cagliari, 30 rischiano il Daspo

A poco meno di un'ora dall'inizio di Fiorentina-Cagliari, nelle vicinanze dello Stadio Artemio Franchi di Firenze sono avvenuti alcuni scontri tra tifosi viola e del Cagliari all'altezza di un piccolo supermercato all'angolo tra Viale Sette Santi e Viale dei Mille. E' subito intervenuta la polizia in tenuta antisommossa che ha ristabilito l'ordine.

Trenta tifosi del Cagliari, arrivati a Firenze con un pullman privato, avrebbero deciso di abbandonare il percorso predeterminato per puntare su viale dei Mille. Qui hanno incrociato una ventina di tifosi viola e sono iniziati i tafferugli. La polizia ha isolato il gruppo dei tifosi del Cagliari e li sta identificando: rischiano denuncia e Daspo. Durante i tafferugli un poliziotto della digos di Cagliari che segue le tifoserie in trasferta sarebbe stato colpito ed è finito a terra. Si è però rialzato ed ha continuato a svolgere il servizio di controllo. In occasioni di partite di calcio, la questura di Firenze stabilisce quale percorso i tifosi delle squadre ospiti, a seconda dei mezzi con i quali si spostano, debbano seguire. I supporter del Cagliari avrebbero violato le direttive dirottando in viale dei Mille il pullman, verso lo stadio Franchi.



