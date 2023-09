Leggerezza del Cedac, 15 serate per "Cagliari dal Vivo"

Il teatro illumina le periferie con Leggerezza 2023, il progetto del Cedac Sardegna inserito nel programma di Cagliari dal Vivo 2023.

Quindici appuntamenti dal 6 ottobre al 10 dicembre tra spettacoli e incontri, seminari, laboratori e mostre nei vari quartieri, da Tuvixeddu-Tuvumannu a Is Mirrionis.

Tra i protagonisti Maria Amelia Monti e Marina Massironi, il 12 novembre, con un seminario su "La comicità nell'era digitale" a La Fabbrica Illuminata, che ospita anche l'incontro con Gad Lerner, il 9 novembre, dedicato alla figura e dell'opera di Antonio Gramsci: grazie alla scoperta di tre temi inediti dell'intellettuale e scrittore di Ales, il giornalista porta in scena con Silvia Truzzi "Il sogno di Gramsci", al Teatro Massimo di Cagliari per "Pezzi Unici" del Cedac.

Il teatro diventa gioco con "Pinocchio... dove vai?" di e con il costumista e scenografo Marco Nateri, a La Fabbrica Illuminata dal 6 all'8 ottobre e ancora il 27 e 28 ottobre, con Maria Grazia Bodio nei panni della Maestra Fantasia che conduce grandi e piccini nel meraviglioso mondo di Carlo Collodi, mentre Mangiafuoco "in persona" insegna come realizzare un teatrino in miniatura dove rappresentare le avventure del famoso burattino.

Elio Turno Arthemalle firma adattamento e regia di "Campanilismi", da "Il povero Piero", il 9 e 10 dicembre a La Fabbrica Illuminata con attrici e attori professionisti e no, alle prese con l'umorismo surreale di Achille Campanile.

Leggerezza 2023 si rivolge specialmente agli adolescenti, con quattro laboratori teatrali nei licei e negli Istituti tecnici della città: due drammaturgie originali, create dagli studenti, per "The future is now" di Monica Serra e "L'apparente vicinanza" di Roberta Locci, mentre si ispirano rispettivamente a Boris Vian e Dante "Tutti al macello" di Filippo Salaris e "L'inferno noir" di Mariano Cirina. Poi la mostra "Meucci Portrait" a cura di Roberta Locci a La Fabbrica Illuminata e al TsE, diario video-fotografico sulla vita di ragazze e ragazzi nei giorni della pandemia.



