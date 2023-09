Gestione dei rifiuti, a Pula scienziati ed esperti dal mondo

Seicento delegati provenienti da 54 diversi Paesi, oltre 450 presentazioni organizzate in 8 sessioni parallele, 18 edizioni alle spalle: sono i numeri della diciannovesima edizione del Sardinia 2023-Simposio Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti e sulla Discarica Sostenibile che si terrà dal 9 al 13 ottobre prossimi al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

Evento d'eccellenza nel settore della gestione dei rifiuti internazionale, Sardinia 2023 è organizzato dall' International Waste Working Group (IWWG), con il supporto scientifico delle Università di Padova, BOKU (AT), Tongji (CN) e dell'Università Tecnica di Amburgo (DE) e Lulea (SE) e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Sardegna.

Il Simposio, che dal 1987 riunisce ogni due anni più di 600 partecipanti provenienti da tutto il mondo, con la presentazione di oltre 400 lavori, rappresenta il convegno più importante al mondo sulla gestione dei rifiuti e costituisce il Forum di riferimento per tutta la comunità scientifica attiva nel settore. Cinque i presidenti del simposio, uno italiano, l'eccellenza sarda del settore Raffaello Cossu, sassarese, professore emerito di ingegneria ambientale all'Università di Padova, punto di riferimento scientifico nel mondo accademico internazionale. Sessioni plenarie, sessioni parallele e workshop specialistici, forum di discussione, attività pratiche: il Simposio approfondirà anche tutti gli aspetti più innovativi nel ciclo di gestione dei rifiuti. Dall'intelligenza artificiale per risolvere problemi pratici a nuove idee per allargare il ventaglio dei materiali recuperabili. Con un'attenzione a metter in connessione chi fa i prodotti d'uso quotidiano con i 'riciclatori' per studiare il modo migliore di recuperare gli scarti.

La 19/a edizione del Simposio è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Raffaello Cossu e dal presidente della Regione Christian Solinas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA