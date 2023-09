Anche lo sport crea reddito, fatturato annuo 126 milioni

In Sardegna quasi 400 attività vivono di sport e nel settore 4.500 sono le organizzazioni no profit. Sono i dati diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato su base Istat.

Il fatturato annuo è di 126 milioni. Organizzando attività ed eventi, gestendo impianti, creando corsi, confezionando abbigliamento, realizzando articoli e accessori, fabbricando parti e pezzi le attività danno lavoro a 816 dipendenti.

"Sosteniamo lo sport-system - spiega Maria Amelia Lai, presidente Confartigianato Sardegna in occasione della Settimana europea dello sport (European Week Of Sport, EWOS), che si concluderà domani - perché ne condividiamo i valori e gli insegnamenti. Le aziende distribuite sul territorio regionale e nazionale contribuiscono a rafforzare il messaggio educativo di cui l'attività sportiva, ad ogni livello, si fa portatrice e che genera grande indotto economico e sociale per le comunità locali".

La Sardegna è al 13/o posto nazionale per numero di aziende: apre la Lombardia con quasi 6mila realtà e chiude il Molise con 63. A livello territoriale 134 attività imprenditoriali operano nella provincia di Cagliari con 345 addetti, 100 nel territorio nel Nord Sardegna con 314 addetti, 44 nel Sud Sardegna con 97 dipendenti, 32 a Oristano con 38 addetti e 29 a Nuoro con 43 addetti.

Confartigianato ha analizzato anche la spesa pubblica per lo sport: la Sardegna, con 17 euro pro capite, è al settimo posto nazionale per gli investimenti fissi dei Comuni in impianti sportivi. La classifica è aperta dalla Provincia di Bolzano con quasi 56 euro e chiusa dal Lazio con 4, con una media nazionale di 10. Per ciò che riguarda i praticanti, l'isola è al 14esimo posto nazionale con il 33,3% delle persone che pratica sport con continuità. Apre sempre Bolzano con il 61% e chiude la Calabria con il 18, contro una media nazionale del 34,6%. Infine, per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni ed eventi dei cittadini, l'Isola con il 22,3% è al sesto posto nazionale. Apre Bolzano con 26,7% e chiude la Sicilia con il 13, contro una media nazionale del 18,7%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA