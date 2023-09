Gambero Rosso, "3 spicchi" per quattro pizzerie in Sardegna

Sono 19 le pizzerie sarde inserite nella Guida del Gambero Rosso, Pizzerie d'Italia. Per le quattro insegne già premiate con "Tre spicchi", anche nel 2023 arriva una conferma.

Framento di Cagliari si posiziona ancora una volta al primo posto con lo stesso risultato, 92 punti, e conquista un duplice riconoscimento. Per gli esperti del Gambero Rosso ha anche la "migliore carta delle bevande".

Ancora una volta a occupare la seconda posizione sono Re | Mi di Sassari, che mantiene i 91 punti, e Pizzeria Bosco di Tempio Pausania che ne guadagna uno e sale a quota 91. Maiori di Palazzo Doglio conferma i 90 punti dello scorso anno.

Sono 13, invece, le pizzerie premiate con "Due spicchi".

Confermate Impasto e Sa Scolla a Cagliari con 89 punti; Pomata Bistrot di Carloforte, Ibiscus di Quartu Sant' Elena e Pbread di Cagliari raggiungono quota 86; AcquaSale di Calasetta, new entry, si posiziona all'85/o posto; 84 punti per Poppy' s di Carbonia e S' Arzola di Orotelli; 83 punti per Refettorio di Alghero, Grains e Sa Matracca di Cagliari; 82 per Rubiu Brew Pub di Sant' Antioco; Ancora due novità, conquista "Uno spicchio" Tziu Maurilius di Uras con 79 punti e "una rotella" Federico Nansen, di Cagliari, con 78.



