Riparte Promo Autunno, a ottobre fiera regionale delle imprese

Promo Autunno, la fiera regionale della Sardegna riparte dalla quinta edizione dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid. La manifestazione, organizzata dalla Claudio Rotunno Events Designer, si svolgerà dal 13 al 15 ottobre a Sassari, negli spazi della Promocamera, nella zona industriale Predda Niedda.

Un grande spazio espositivo che ospiterà oltre 300 stand su una superficie di 8 mila metri quadrati tra interni ed esterni, con la partecipazione di tutti settori imprenditoriali della Sardegna, e una madrina di eccezione per il taglio del nastro, Anna Falchi.

L'evento è stato presentato alla Camera di commercio di Sassari alla presenza del patron Claudio Rotunno, del presidente camerale Stefano Visconti, gli assessori comunali Alessandra Corda e Carlo Sardara, il presidente e il direttore di Promocamera, Francesco Carboni e Luigi Chessa, il direttore di Confindustria Centro Nord Sardegna, Giansimone Masia, il club manager Dinamo, Jack Devecchi, e Pierluigi Pinna di Abinsula.

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 13 ottobre alle 9. Anche quest'anno Promo Autunno presenterà i settori Silver, Gold, Platinum, Wedding e Food, nei quali saranno inseriti tutti i comparti commerciali, dall'agroalimentare all'artigianale, dall'arredo al design e quindi industria, gioielleria e fashion, settore auto, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, energia, tecnologia, centri bellezza, acconciatori e tanto altro. I grandi eventi istituzionali si terranno invece nel settore Gold, che accoglierà le maggiori istituzioni dell'isola e le più importanti associazioni di categoria. Qui si svolgeranno incontri e talk show in compagnia di esperti di vari settori produttivi.

Il Platinum invece ospiterà il massimo riferimento aziendale per raffinatezza e pregio. Non mancheranno il settore wedding, con le sfilate di moda, e il settore food con show cooking perfezionati da più di venti chef.

Si terranno inoltre convegni dedicati al lavoro, al green, all'auto emotive, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione Sardegna.



