Anziani al sicuro dalle fake news, focus di Ierfop Cagliari

Proteggere gli anziani dalle fake news e aiutarli a trovare in rete una corretta informazione. È l'obiettivo di "Fake news and Elders", un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus e coordinato da Ierfop, ente di formazione guidato da Roberto Pili. Ierfop ha chiamato a raccolta nella sua sede cagliaritana per due giornate, 25 e 26 settembre, rappresentanti delle sei associazioni coinvolte: Frame (Polonia), Ierfop (Italia), Spolek Pelican (Repubblica Ceca), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), Instalofi Levante (Spagna) e E- Senior: (Francia). L'intento è creare una barriera anti fake news per gli anziani di tutta Europa per favorire un uso consapevole della rete.

"Le numerose insidie possono essere evitate con un'adeguata conoscenza e consapevolezza - spiega Roberto Pili, presidente Ierfop - da qui la necessità di adottare comportamenti prudenti per non cadere nelle trappole o in vere e proprie truffe telematiche". Cataldo Ibba, vice presidente Ierfop ha messo in evidenza: "L'incontro è un momento cruciale nel percorso di collaborazione per valutare lo stato dell'arte del progetto e pianificare i prossimi passi". Tra le nuove attività previste, il test pilota della guida sull'anatomia della cattiva comunicazione e delle fake news, i workshop, la creazione delle lavagne educative e la guida metodologica per le organizzazioni che lavorano con gli anziani.

"Il progetto - ha messo in evidenza il direttore della formazione Bachisio Zolo - mira a sostenere la cittadinanza attiva degli anziani, evitando il rischio di emarginazione dovuta al divario della conoscenza nella società digitale".

Dalla due giorni è emersa la volontà di uno sforzo congiunto per riflettere insieme su come capitalizzare questa esperienza su future progettazioni internazionali. "Ospitare questo incontro internazionale - conclude Roberto Pili - rappresenta per Ierfop un ulteriore passo in avanti ed un riconoscimento internazionale del percorso già avviato sul tema dell'invecchiamento attivo e dell'empowerment dell'anziano".





