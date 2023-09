Indice di sportività, Cagliari prima tra le province del sud

La Città metropolitana di Cagliari è prima tra le province del Sud e Isole nella classifica dell'Indice di sportività 2023 - realizzata da Pts e pubblicata dal Sole 24 Ore - che misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali.

Cagliari conquista l'11/a posizione nella classifica generale di 107 province dominata da Trento, mentre sale sul gradino più alto del podio per numero di tecnici e ufficiali di gara tesserati nelle federazioni Coni e sul secondo per numero di atleti tesserati.

Un importante risultato se si considera che, tra le province del Sud e Isole, dopo l'11/ posto di Cagliari bisogna scendere al 48/o di Teramo e al 52/o di Sassari.

L'indice di sportività 2023, giunto alla 17/a edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie.





