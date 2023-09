Tutto pronto per la nuova toponomastica a San Teodoro

Centonovanta chilometri di strade mappate, 800 GB di dati raccolti ed immagazzinati, poco meno di 60mila foto panoramiche realizzate e 6,5 milioni di punti georeferenziati: sono questi i numeri dell'ambizioso progetto di riordino della toponomastica del Comune di San Teodoro. Affidato alla Progel del Gruppo Maggioli, il progetto prevedeva un primo passaggio in 3D effettuato lo scorso febbraio e adesso dall'1 ottobre all'1 dicembre i cittadini di San Teodoro potranno visualizzare e autocertificare i loro numeri civici tramite il sito istituzionale del Comune.

Si è trattata di un'operazione complessa e dettagliata che ha dovuto tenere conto dello sviluppo edilizio imponente nel territorio comunale, dei numerosi residence e villaggi presenti e che ha richiesto anche la collaborazione degli amministratori dei condomini e dei cittadini.

Inoltre sono stati installati circa 500 cartelli per l'aggiornamento viario, partendo da Montepetrosu per poi proseguire in direzione sud della località.



