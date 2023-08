Volpe impiccata su cartello stradale, foto choc in Sardegna

Una volpe impiccata sopra il cartello stradale all'ingresso di Ales, il paese di Antonio Gramsci in provincia di Oristano. Un'immagine raccapricciante quella apparsa agli automobilisti in transito, che hanno subito fatto una segnalazione all'amministrazione comunale. Sul posto sono arrivati il vice sindaco Fabrizio Collu e un sottuficiale del Corpo forestale della stazione del paese.

"Secondo l'esperto della forestale, l'animale non è morto per asfissia ma sarebbe stato travolto da un veicolo - racconta all'ANSA Collu - Era un volpacchiotto giovane e aveva la testa schiacciata in seguito dell'investimento. Qualcuno poi ha voluto toglierlo dalla strada e appenderlo al cartello, forse per un bravata. Non è stato però un atto crudele nei confronti dell'animale", chiarisce il vicesindaco. Gli investigatori della Forestale si sono riservati di fare degli approfondimenti sulla vicenda.



