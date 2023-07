Uno sportello mobile per le persone con disabilità visiva

Le attività dell'Unione ciechi si spostano sul territorio, per raggiungere quante più persone, con disabilità visiva o comunque in condizioni di svantaggio, grazie ad uno sportello mobile.

Prende avvio dal prossimo 1 agosto il progetto, ideato dalla sezione di Cagliari dell'Unione Ciechi e ipovedenti e finanziato dal Consiglio regionale con l'ultima legge di stabilità, che toccherà numerosi Comuni della ex provincia di Cagliari fino a fine dicembre.

"Lo abbiamo chiamato sportello mobile 2023 perché - ha spiegato la commissaria Simona Trudu, presentando l'iniziativa alla stampa - ,per la prima volta, saremo noi con la nostra organizzazione a raggiungere tutti coloro che si trovano in condizione di disabilità visiva, a prescindere dal riconoscimento formale dello status e che, pur avendo bisogno di un sostegno, di aiuto o anche solo di informazioni, non hanno la possibilità di raggiungere la nostra sede o magari non sanno neanche della nostra esistenza".

Tra gli obiettivi del progetto c'è il decentramento dei servizi, l'assistenza nella predisposizione delle tante pratiche per il riconoscimento dei propri diritti, il supporto, anche psicologico, nell'acquisire consapevolezza e autonomia, l'inclusione sociale. "Vogliamo raggiungere anche le persone anziane in condizioni di disabilità visiva, - ha aggiunto la commissaria -, che spesso vivono una condizione di isolamento all'interno di comunità depauperate sempre più dei servizi essenziali. Queste persone possono avere maggiori difficoltà nello svolgimento delle piccole azioni di vita quotidiana e nella gestione delle più comuni attività e, al contempo, sviluppare un deficit di comunicazione, diminuzione dell'indipendenza funzionale (mobilità) e conseguenti sintomi depressivi, fino ad arrivare all'isolamento sociale".

Per gli utenti che ne faranno richiesta, gli operatori dello Sportello Mobile 2023 potranno recarsi a domicilio e saranno comunque presenti nelle sedi ospitanti dal lunedì al venerdì per circa 3 ore.

Si comincia con tappe a Muravera e Villasalto: da martedì 1 a venerdì 4 agosto, il mezzo mobile stazionerà in via Speranza 68, ospitato dall'associazione Domu Mia. Da lunedì 7 a venerdì 11 si sposterà a Villasalto in piazza Giovanni Paolo II, in collaborazione con l'associazione A.v.r.a. Già calendarizzati appuntamenti a Carbonia, Sanluri, Villasor e Mandas.



