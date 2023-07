Operaio antincendio stroncato da infarto dopo il rogo a Jerzu

Un operaio dell'agenzia regionale Forestas, Gianfranco Incollu di 55 anni, è morto ieri sera nella sua abitazione di Baunei, in Ogliastra, dopo una pesante giornata di lavoro sul fronte dell'incendio divampato nelle campagne di Jerzu, dove si è registrato il record di 48 gradi.

I familiari hanno chiamato il medico di base che ha provato a rianimarlo, ma le sue condizioni sono precipitate durante la visita del professionista che ha dovuto chiamare il 118. Nel campo di calcio del paese è anche atterrato l'elisoccorso: troppo tardi, l'uomo era già morto.

Gianfranco Incollu, assunto come operaio semestrale per la campagna antincendio di cui era un veterano, era entrato in servizio alle 14 e durante le ore più calde della giornata era impegnato nell'incendio di Jerzu, dove è intervenuto anche un Canadair. E' lì che si è sentito male forse per le alte temperature e ha chiesto e ottenuto dal suo capo squadra di poter rientrare a casa, dove è arrivato con la sua auto.



