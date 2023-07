Gli Imagine Dragons al Cala di Volpe per i 60 anni dell'hotel

Dopo tre anni di attesa il Gala Night torna ad illuminare la notte dell'hotel Cala di Volpe con una data unica, il 12 agosto, e con la performance degli Imagine Dragons che si esibiranno per la prima volta in Sardegna. Si festeggia così, con Something special, il sessantesimo compleanno dell'iconico hotel di proprietà di Qatar Holding.

"Il 2022 ha segnato i 60 anni del Consorzio Costa Smeralda, mentre il 2023 celebra i 60 anni del Cala di Volpe. Celebrazione che non poteva non coincidere con la completa ristrutturazione dell'albergo, che ha aperto per la prima volta le porte al pubblico nel 1963 - spiega Franco Mulas, area manager Costa Smeralda -. La Costa Smeralda ha due certezze delle quali può e deve andare orgogliosa e che sono anche i fattori più importanti: gli ospiti che continuano a sceglierci e i nostri collaboratori, il cui impegno e il senso di appartenenza rendono i nostri alberghi magici, con l'augurio di far sentire i nostri clienti in 'famiglia'. Non tutti possono fare grandi cose, ma sicuramente le piccole cose le facciamo con grande amore".

L'evento del 12 agosto combinerà la cena di gala firmata dall'executive chef dell'area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli e dall'Executive Chef dell'Hotel Cala di Volpe Michele Bacciu, con allestimenti, performance artistiche, effetti speciali e il concerto esclusivo della band. L'apertura musicale è affidata al dj set di Stefania Piangatelli, in arte Oyadi, dj e produttrice house ed electro house milanese. Tra le esibizioni artistiche, anche quella di Miza Mayi, cantante e performer del panorama teatrale e televisivo italiano, nata a Kinshasa da padre italiano e madre congolese, voce e fascino che si uniscono nell'elettro-pop, jazz elettronico, lounge e funky.

Protagonista del Gala anche Jessica Cochis, sassofonista conosciuta a livello internazionale, che ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ha suonato più̀ volte a Montecarlo per il principe Alberto di Monaco, oltre che per eventi come il Gran Prix di Montecarlo, la Uefa Champions League e il Festival del cinema di Cannes. A chiudere la serata, l'After party con elementi di spettacolo diffusi, coreografie, live music e performing art.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA