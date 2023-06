Medici Cimo, 'illogico stop a lavori di ammodernamento Brotzu'

La segreteria aziendale della Cimo esprime "forte preoccupazione per il paventato stop ai lavori di ristrutturazione dell'ospedale Businco e San Michele dell'Arnas Brotzu".

In una nota spiega che "tali scelte in materia di edilizia sanitaria appaiono incomprensibili e illogiche. Riteniamo che debba prevalere il buonsenso e si debba dare corso ai lavori di costruzione della nuova piastra chirurgica e di tutti gli altri interventi previsti, la cui sospensione determinerebbe il pagamento di ingenti penali, con immaginabili profili di responsabilità contabile".

"Ben venga il nuovo ospedale- sostiene il sindacato - ma nel frattempo non si sospendano i lavori già previsti (la cui progettazione è già stata assegnata) in modo tale da ottenere una migliore attività chirurgica e una notevole riduzione delle liste d'attesa".