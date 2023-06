Centri in rete nel Sassarese, aiuto a studi e inclusione giovani

I Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino si uniscono nel progetto "Centri in rete", ideato per offrire sostegno ai giovani in difficoltà prevenendo il disagio sociale. Il progetto, presentato dagli assessori dei quattro Comuni e dai rappresentanti del consorzio di cooperative che gestirà per due anni il servizio (composto da La Sorgente, La Clessidra e EduPém), si rivolge a giovani dagli 11 ai 24 anni e intende creare spazi di vita sociale, culturale e di inclusione, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in un'ottica di promozione del benessere e di prevenzione dal disagio.

Saranno aperti quattro centri di aggregazione: a Sassari nel Centro Poliss in via Baldedda, a Porto Torres, nella Casa delle Associazioni in via Principe di Piemonte, a Sorso nei locali del Centro per le famiglie, in via della Resistenza, e a Stintino. Qui saranno offerti ai ragazzi una serie di servizi come: supporto allo studio, attività di socializzazione, uno sportello di ascolto psicologico e uno sportello di orientamento, formazione e lavoro.

Nei quattro centri saranno inoltre organizzati svariati laboratori formativi, dove i ragazzi potranno avvicinarsi a varie discipline artistiche e professionali come la fotografia, la street art, la grafica e comunicazione, la fumettistica per videogiochi, il video making, l'utilizzo dei droni, la progettazione di impresa. Tutto questo grazie anche alla collaborazione che i quattro Comuni hanno stretto con numerosi enti, e associazioni del territorio che si occupano di sport, cultura, lavoro, formazione.