Vela: Armani Superyacht Regatta, Inoui e V al comando

Terzo e penultimo giorno di regata per la Giorgio Armani Superyacht Regatta.

Nella Superyacht Cruising Class, il 108 piedi Inoui dell'elvetico Marco Vogele ha bissato la vittoria di ieri in tempo compensato ma con l'esiguo margine di 1 minuto e 31 secondi, dopo circa 3 ore e 40 minuti di regata, sul secondo, il 33 metri Pattoo. Il gran recupero in tempo reale del Baltic 108 Win Win non è stato invece sufficiente al calcolo del compenso, relegandolo al terzo posto per soli 7 secondi da Pattoo. La Combined Performance & Cruising Class ha visto oggi l'affermazione del Wallycento V che è riuscito a navigare libero dai rifiuti di vento delle altre barche che via via raggiungeva, grazie a scelte tattiche azzeccate, supportate da ottime manovre dell'equipaggio.

In termini di classifica generale, con la vittoria odierna Inoui aumenta il proprio vantaggio in testa alla Superyacht Cruising Class con soli 4 punti, seguito nell'ordine da Win Win e Pattoo entrambi con 7 punti.

La Combined Performance & Cruising Class sarà invece decisa domani poiché la classifica generale provvisoria vede V al comando ma a pari punti con Inoui. Terzo posto per Win Win con soli due punti di distacco.