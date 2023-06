Trenitalia, convogli turistici e per gli aeroporti in estate

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo si inaugura, l'11giugno, la Trenitalia Summer Experience: più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo e promozioni, La principale novità per la Sardegna riguarda l'aumento dei collegamenti tra Cagliari e San Gavino.

Sono due i treni aggiuntivi a supporto di questa linea per un totale di quasi 300 posti in più. Ritorna anche la Golfo Aranci Line, il servizio lanciato nell'estate 2021, con 20 treni che collegano Olbia con il porto di Golfo Aranci, attraverso tra le spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina. Con il nuovo orario sarà riattivato anche il Porto Flavia Link, il bus che collega la stazione di Iglesias con l'ingresso della galleria mineraria a picco sul mare. Il servizio consta di 11 collegamenti al giorno sette giorni su sette ed è acquistabile in combinato con il treno su tutti i canali di vendita di Trenitalia a un costo di 3 euro. Sono confermati i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali. Implementati i collegamenti da Cagliari verso il porto e l'aeroporto di Elmas, quest'ultimo raggiungibile direttamente in treno. Mentre la stazione di Olbia è collegata all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda grazie all'Olbia AirLink, il servizio treno+bus che in soli 20 minuti mette in collegamento i due scali con ben 51 corse al giorno.

