Ritorna la stagione del teatro all'aperto a Cagliari

Ritorna "Sotto questo cielo", la stagione di teatro all'aperto organizzata dal Cada Die Teatro.

Sarà la corte de La Vetreria di Pirri ad accoglierne il cartellone, che si snoderà dal 9 giugno al 7 luglio: cinque spettacoli, tre firmati dai padroni di casa, una ospitalità nazionale e una serata dedicata all'associazione Los Quinchos, che da tempo si prende cura dei bambini di strada del Nicaragua.

Il via, dunque, venerdì 9 giugno, alle 21.15, che sarà l'orario canonico di tutti gli spettacoli in rassegna, con Storie Meticce, una produzione del Cada Die Teatro, di e con Alessandro Mascia (collaborazione drammaturgica: Mario Madeddu; scene: Marilena Pittiu; video artist: Giaime Ziccardi; luci e fonica: Andrea Mascia; costumi: Franzisca Piludu; direzione tecnica: Giovanni Schirru).

Venerdì 16 tornerà in scena Cielo Nero, di Francesco Niccolini e Pierpaolo Piludu, con lo stesso Piludu protagonista, regia e contributo alla drammaturgia di Mauro Mou. Lo spettacolo si inserisce nel progetto "Cagliari 1943/2023: memorie di guerra, percorsi di pace", curato da Cada Die per l'80esimo anniversario dei bombardamenti sulla città.

Serata a sostegno dell'Associazione Los Quinchos e dei bambini di strada del Nicaragua quella in programma venerdì 23, ¡qué VIVAN Los QUINCHOS! Nutrita la schiera degli ospiti: sul palco si avvicenderanno Elio Turno Arthemalle, Banda sbandati, Giancarlo Biffi, Cuncordia a Launeddas, Alessandro Lay, Alessandro Mascia, Massimiliano Medda, Mauro Mou, Pierpaolo Piludu, Silvestro Ziccardi, con gli interventi musicali di Kento e Willy Valanga.

Marta E Olmo è il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 29, una produzione della compagnia Il Mutamento Zona Castalia di Torino, drammaturgia e regia di Giordano V. Amato, con Amandine Delclos e Andrea Chiapasco (collaborazione produttiva: Accademia dello Spettacolo).

Sotto questo cielo si chiude venerdì 7 luglio, sempre alle 21.15, con Sally, esito scenico del laboratoro "Migranti" condotto da Alessandro Mascia, testo, regia e scene di Davide Madeddu, Mario Madeddu e Alessandro Mascia.