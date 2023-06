All'aeroporto di Alghero in funzione la nuova sala arrivi

(ANSA) - ALGHERO, 01 GIU - Da questa mattina è in funzione la nuova "Sala arrivi e riconsegna bagagli" dell'aeroporto di Alghero.

La nuova sala si estende su una superficie complessiva di oltre 2.000 metri quadrati (750 metri quadri in più rispetto alla precedente) ed è dotata di tre nuovi nastri per la riconsegna dei bagagli per complessivi 135 metri (69 metri in più rispetto alla precedente) che permetteranno di ridurre i tempi di attesa per i passeggeri in un locale moderno, sicuro e confortevole.

I lavori sono stati realizzati dalla Item servizi srl per contro del consorzio nazionale Ciro Menotti.

Per realizzare la nuova sala la Sogeaal, società che gestisce lo scalo algherese, ha investito in tutto 2,7 milioni di euro, provenienti per il 20% da risorse proprie e per l'80 per cento dal "Fondo per lo sviluppo e per la coesione".

I nuovi impianti sono dotati di componenti elettromeccanici di ultima generazione e di un sistema di illuminazione composto da oltre 120 lampade led per garantire un ottimo livello di illuminazione e di efficienza energetica. (ANSA).