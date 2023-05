Tre mesi di musica e spettacoli con Algheroexperience

L'estate di Alghero mette solo l'imbarazzo della scelta su come divertirsi, godersi grandi concerti, spettacoli, musica, incontri letterari. Uno straripante cartellone di eventi, racchiusi sotto il marchio di "#Algheroexperience", curato dalla Fondazione Alghero e che promette una stagione da non dimenticare, per turisti e non. Tutti i palati potranno essere soddisfatti e scegliere fra i concerti con gli artisti più affermati, il jazz internazionale, il teatro e la comedy, la letteratura e la lirica, l'arte di strada e i grandi eventi identitari della tradizione algherese.

Si parte il 20 giugno con la Festa della Musica, sei giorni di concerti, arte di strada e spettacoli dal forte sapore identitario, compresa "Vivi la Vita", la manifestazione nazionale promossa dal ministero della Cultura che farà tappa nella Riviera del Corallo in concomitanza con la Festa di San Giovanni e il tradizionale falò sulla spiaggia; spazio anche allo sport, agli eventi nautici nell'area del porto turistico e alla solidarietà.

Il resto del programma estivo è davvero da togliere il fiato: Niccolò Fabi il 22 giugno, l'Alguer Comedy Summer Edition dal 25 giugno, dal 3 luglio il Jazzalguer, la stagione di prosa Estate rappresentata nei siti storici e archeologici; il Festival della canzone algherese, poi Teo Teocoli il 21 luglio, Biagio Antonacci il 22, Gianni Morandi il 30 luglio. E ancora, Francesca Michielin il 2 agosto, i Verdena e Zen Circus il 4 agosto, Mannarino l'11, Piero Pelù il 13 e Mr. Rain il 16 agosto. Solo per citare i nomi più noti.

"Alghero si conferma protagonista in Sardegna, presenta una stagione estiva di altissima qualità e investe con convinzione nell'intrattenimento", ha commentato il sindaco, Mario Conici, affiancato da Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero - Il calendario di eventi della nuova stagione estiva è un filo ininterrotto che arriva al Sant Miquel Festival, per continuare poi verso il grande Capodanno. Una stagione che conferma qualità e cura delle scelte, ingredienti vincenti che l'amministrazione comunale con la Fondazione mettono in campo per promuovere Alghero in tutte le stagioni e guardare avanti con convinzione e grandissimo ottimismo".