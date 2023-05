Comunali: in Sardegna alle 23 affluenza del 47,6%

E' del 47,6% l'affluenza in Sardegna, alle 23 di ieri, per le amministrative 2023: dalle 7 di oggi e sino alle 15 si vota in 39 Comuni, solo due dei quali - Iglesias e Assemini - con più di 15mila abitanti, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio. Un'affluenza in calo di circa 16 punti percentuali rispetto alla precedente tornata amministrativa (63,05%) ma in quell'occasione si votò in una sola giornata. A Iglesias l'affluenza alle 23 è stata del 48,4%; ad Assemini ancora più bassa: 34,3%.

GIA' ELETTI 11 SINDACI. Superato il quorum del 40% dei votanti, sono già 11 i sindaci eletti in Sardegna. Si tratta di quei Comuni dove era stata presentata una sola lista e un unico candidato a sindaco: Aglientu, Furtei, Collinas, Jerzu, Seui, Chiaramonti, Galtellì, Irgoli, Narbolia, Villa Verde e Simala. A Seui è stato eletto Fabio Moi, a Collinas Francesco Sanna, a Furtei Nicola Cau, a Galtellì Franco Solinas, a Irgoli Ignazio Porcu. Eletto sindaco a Jerzu Carlo Lai, a Narbolia Gian Giuseppe Vargiu, a Villa Verde Sandro Marchi, a Simala Gian Marco Atzei. A Chiaramonti eletto sindaco Luigi Pinna, ad Aglientu Marco Demuro.